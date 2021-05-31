МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы незначительно колеблются в стоимости в неторговый понедельник в США в отсутствие значимых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов. Белоусов ожидает "небывалого" роста инфляции в США

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,05%, до 35432 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,09%, до 13673,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,01%, до 4202,62 пункта.

Основные торги на фондовых биржах США проводиться в последний весенний день не будут в связи с национальным выходным днем по случаю Дня поминовения (Memorial Day). При этом торговля фьючерсами на американские фондовые индексы сегодня осуществляется.

В целом на текущей неделе внимание трейдеров обращено к ожиданию статистики рынка труда США, которая появится в пятницу и может указать на состояние крупнейшей мировой экономики. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч месяцем ранее.