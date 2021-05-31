МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) 61,7  
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2021) -4,8%  
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 17,4% -10%
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2021) -6,6% 3%
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2021) 14,5 млрд австрал. долл 18,2 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май) 51,9 51,9
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь) 0,1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (май) 2,1% 0,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май) 7,1% 9,5%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 7,7% -1,5%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 57,7 59,2
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 60,7 62
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 59,2 59,2
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 64 64
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) 9 тыс -9 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 6% 6%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 62,8 62,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 66,1 66,1
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,6% 1,9%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (апрель) 8,1% 8,1%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (1кв2021) -3,23%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 2,3%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (март) 0,4% 1,0%
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2021) 9,6% 6,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 61,5  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май) 55,1 61,5
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май) 60,7 60,7
18:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (май) 50,4  
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента для инвесторов и аналитиков    
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 19.05.2021) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
  RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов 1кв2021 (ГОСА — 21.05.2021) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 14.05.2021) 0,02021 — див-д 2019 0,0393 — див-д 2020
  RUB Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021) 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019 6,94 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021) 0,13 — див-д 2019 0,31 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.07.2021) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Татнефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
  RUB ГМК Норильский никель — СД (выборы председателя СД и заместителя председателя СД)    
  RUB НОВАТЭК — СД (об участии компании в других организациях)    