МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник мало меняется по основным фондовым индексам на неоднозначном внешнем фоне и на фоне снижения акций некоторых металлургических компаний, свидетельствуют данные Московской биржи. Заработать, где не ждали. Что делать с валютой этим летом

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.40 мск снижался на 0,11%, до 3726,37 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1600,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 20 копеек, до 73,35 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 89,49 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,35%, до 69,65 доллара за баррель.

Фьючерсы США и ведущие европейские фондовые индексы в основном незначительно снижаются.

К негативным факторам можно отнести прогнозы относительно роста российской экономики на горизонте следующих 5 лет темпами ниже среднемировых, констатирует Артемий Шамшуков из ГК "Финам". Также он отмечает тот факт, что у крупных российских металлургов — лидеров падения в понедельник — произошел дивидендный разрыв.

По мнению аналитика, положительными факторами выступают некоторое ослабление геополитической напряженности и растущие котировки на нефть марки Brent в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК+. ОПЕК ожидает более сильного дефицита на рынке нефти в 2021 году

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Русгидро" (+3,23%) растут, продолжая отыгрывать пятничные новости о дивидендах.

В лидерах роста также были расписки Fix Price (+6,02%) и Okey (+4,91%), префы "Мечела" (+5,94%), акции "Квадры" (обыкновенные росли на 5,21%, привилегированные на 2,99%), акции Эн+Груп (+3%), "Алросы" (+2,21%), "М.Видео" (+2,15%), "Татнефти" ("обычки" и префы повышались на 2,03%), Petropavlovsk (+1,95%), "Мосэнерго" (+1,91%), "Совкомфлота" (+1,83%), "Русала" (+1,74%), ЧМК (+1,54%), ГК "ПИК" (+1,42%), "Распадской" (+1,24%), "Роснефти" (+1,24%).

В понедельник главными аутсайдерами торгов выступают одни из ведущих игроков на российском рынке металлургии, обращает внимание Артемий Шамшуков из ГК "Финам". По его словам, акции "Северстали" (-3,84%) и "Норильского никеля" (-2,54%) падают после дивидендных отсечек, а также дополнительного давления на фоне высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова, который заявил, что российские металлурги должны вернуть в госбюджет сверхприбыль.

В понедельник в минусе торговались акции ОВК (-1,95%), ИСКЧ (-1,39%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,38%), АФК "Система" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 3695 пунктов, у индекса РТС аналогичное техническое препятствие соответствует значению 1594 пункта, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". По его оценке, ближайшими сопротивлениями для российских фондовых индикаторов выступают достигнутые в пятницу вершины: историческая 2753 пункта — у индекса Мосбиржи и шестнадцатимесячная 1608 пунктов — у индекса РТС.

В понедельник российский рынок акций восполнит рост благодаря поддержке акций циклических компаний, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка. Хотя, по его словам, торговая активность может быть слабой, учитывая, что рынки США и Великобритании закрыты в связи с национальным праздником — Днем памяти. Рост цен на железную руду, золото и нефть поддержит российские циклические компании, полагает Джон Уолш.