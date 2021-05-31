МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Эксперты пока не видят значительных рисков для бумаг металлургов из-за высказываний первого вице-премьера Андрея Белоусова об их сверхприбыли и ожидают дальнейших действий властей, чтобы оценить влияние на дивиденды, следует из комментариев аналитиков РИА Новости. Белоусов: металлурги "нахлобучили" бюджет на 100 миллиардов рублей

Ранее в понедельник Белоусов сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 миллиардов рублей и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями российских металлургов, это экономическая жизнь, при возникновении диспропорции ее выравнивают.

"Думаю, рынок отреагировал на заявления Белоусова не слишком бурно, потому что еще недавно, в 2018 году, предлагалось изъять сверхдоходов на 513,7 миллиарда рублей, а сегодня — всего лишь на 100 миллиардов, да еще и "размазать" их по всем компаниям", — говорит главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

В 2018 году считалось, что годом ранее благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам повезло заработать порядка 1,5 триллиона рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации, а сейчас цифры намного скромнее, добавляет он.

КОТИРОВКИ ПЫТАЮТСЯ ВЫЙТИ ИЗ-ПОД ДАВЛЕНИЯ

Бумаги большинства металлургов снижаются по двум причинам: первая – это интервью Белоусова, в котором он обратил внимание на избыточную прибыль металлургов; вторая причина – дивидендная отсечка по акциям ГМК "Норильский никель" и "Северстали", отмечает старший аналитик по металлургическому сектору "Атон" Андрей Лобазов. Российский рынок акций мало меняется на неоднозначном внешнем фоне

В начале торгов акции "Северстали" максимально падали на 6,04% — до 1652 рублей, акции "Норникеля" — на 3,37%, до 26220 рублей, НЛМК снижались на 1,7% — до 259,08 рубля, ММК – на 1,93%, до 61,82 рубля, при этом бумаги "Мечела" росли (префы – на порядка 0,5%, обыкновенные акции – на 1,25%).

К 17.03 мск акции "Северстали" падают на 4,1%, "Норникеля" — на 2,7%, НЛМК – на 0,4%, ММК – на 0,2%, префы компании "Мечел" поднимаются на 6,2%, ее обыкновенные акции – на 0,6%. При этом индекс Мосбиржи теряет 0,1%.

"Нельзя сказать, что рынок проигнорировал заявление Белоусова. На старте торгов акции металлургов выглядели заметно хуже рынка. Сейчас значительная часть просадки была выкуплена, но акции сектора все еще отстают от динамики индекса Мосбиржи. Сильное падение акций "Норникеля" и "Северстали" связано с дивидендными отсечками", — также замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

В ОЖИДАНИИ ПОДРОБНОСТЕЙ

Инициатива Белоусова — это не первое подобное высказывание в адрес металлургов, отмечает Лобазов из "Атона".

"Сложно оценить, насколько сегодняшнее высказывание — это напоминание металлургам о необходимости увеличивать инвестиции (а не увеличивать дивиденды), либо в дальнейшем мы увидим шаги в отношении какого-то нового механизма изъятия дополнительных прибылей. Второй вариант не исключен, особенно учитывая, что прозвучала оценка в 100 миллиардов рублей", — говорит эксперт. Российский олигарх призвал "не чинить" российскую экономику

Главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов считает, что непосредственно слова Белоусова не будут долго давить на котировки. Собственно, он уже неоднократно высказывался в подобном ключе.

"Другое дело, что, как позже сообщил Песков, правительство РФ в курсе этой истории и, видимо, планирует некоторые решения. Собственно, упомянутые решения и являются для сталеваров основным риском. Впрочем, какими они будут, пока не до конца понятно", — также замечает он.

"Можно ожидать давления на маржинальность, и в отдаленной перспективе возможно некоторое снижение инвестиционной активности, так как соблюсти требования по окупаемости проектов при росте налоговой нагрузки станет сложнее. Также увеличение налогов должно негативно отразиться на дивидендах металлургических компаний", — считает Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".