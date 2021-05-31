МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером увеличивается, при этом котировки металла готовятся завершить май максимальным ростом с июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на общерыночный позитив

По состоянию на 18.14 мск августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,17%, или на 3,25 доллара, до 1908,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23%, до 28,078 доллара за унцию.

В мае цена на золото преодолела отметку в 1900 долларов за унцию впервые с января этого года. Кроме того, по итогам месяца металл подорожал на 7,6%, что является максимальным месячным приростом с июля 2020 года, когда стоимость золота увеличилась на 9,5%. Основным фактором, положительно повлиявшим на металл, стало ослабление курса доллара, а также рост спроса на сырьевые активы.

"Учитывая, что золото пробивает отметку в 1900 долларов, наблюдается явный импульс к росту спроса на драгоценные металлы", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

Аналитик также отметил, что слабые данные по безработице в США могут поднять стоимость золота до 1975 долларов за унцию. Данные будут опубликованы в пятницу, прогнозируется, что показатель снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле.