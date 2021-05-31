МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам, однако за прошедший май они показали ощутимую "прибавку в весе". Нефть дорожает, готовясь завершить май в плюсе

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,24%, до 3721,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,39% до 1597,54 пункта.

За завершающийся месяц индексы Мосбиржи выросли соответственно на 5,01% и на 7,58%.