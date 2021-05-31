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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210531/833805699.html
Российский рынок акций снизился за день, но ощутимо вырос за месяц
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам, однако за прошедший май они показали ощутимую "прибавку в весе". Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных... ПРАЙМ, 31.05.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам, однако за прошедший май они показали ощутимую "прибавку в весе".
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,24%, до 3721,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,39% до 1597,54 пункта.
За завершающийся месяц индексы Мосбиржи выросли соответственно на 5,01% и на 7,58%.