МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Франции и Германии закрылись снижением в понедельник, инвесторы оценивают данные по инфляции в ФРГ, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился за день, но ощутимо вырос за месяц

По итогам торгов понедельника французский CAC 40 снизился на 0,57%, до 6447,17 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 15421,13 пункта. Британская биржа в понедельник закрыта в связи с национальным выходным днем, по итогам пятницы индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 7022,61 пункта.

В то же время все три индекса завершают месяц ростом. Так, по итогам мая FTSE 100 вырос на 0,76%, САС — на 2,8%, DAX — на 1,88%.

В ходе торгов инвесторы обратили внимание на немецкую статистику. Так, годовая инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле. Это максимальное значение показателя с октября 2018 года.

Экономист банка ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) считает, что данные об ускорении инфляции в ФРГ создают условия для Европейского центробанка, в которых "все труднее избегать обсуждений" сокращения объема выкупа активов. Он также отметил, что показатель в Германии может достигнуть 3-4% во второй половине 2021 года.

"Это просто еще одно напоминание о том, что рост инфляции в ближайшее время не закончится", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.