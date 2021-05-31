МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник усилил сползание против доллара и евро на фоне снижения темпов роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Завершение налогового периода мая в РФ и близость сильных уровней поддержки по основным резервным валютам толкают игроков к покупке долларов и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.26 мск повышался на 27 копеек, до 73,42 рубля, курс евро повышался на 54 копейки, до 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитики рассказали, что ждать от рубля и бирж в июне

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта в начале недели умеренно снижалась против доллара и евро, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых валютных и сырьевых рынков.

Завершение налогового периода мая в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность, убрало поддержку у российской валюты. Кроме того, близость сильных уровней поддержки по доллару и евро, достигнутых в последние дни, толкают игроков к покупке основных резервных валют.

При этом цены на нефть к вечеру уменьшили темпы роста, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне в 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 0,9%, до 69,3 доллара, в течение дня он максимально дорожал до 69,8 доллара.

Поддержка приходит от ожиданий результатов министерской встречи ОПЕК+, которая состоится во вторник. Аналитики прогнозируют, что текущие параметры добычи нефти альянсом будут сохранены.

Западноевропейские фондовые индексы немного снизились в отсутствие сигналов с закрытых в понедельник фондовых площадок США. Там отмечается День поминовения. В целом это не дало сильного ориентира движению стоимости рисковых активов. При этом "развивающиеся валюты" вечером также не демонстрируют однозначной динамики.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Заработать, где не ждали. Что делать с валютой этим летом

ПРОГНОЗЫ

Во вторник не исключено небольшое повышение волатильности рублевого курса в свете решений министерского заседания ОПЕК+, способных локально повлиять на поведение нефтяных котировок, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может сохраниться в диапазоне 73-74 рубля", — добавляет он.

Ожидаемая встреча лидеров США и РФ пока по-прежнему подогревает аппетит к риску участников российского валютного рынка, но в то же время геополитический фон остается нестабильным, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Это периодически способствует покупкам валюты на локальном рынке (как, по всей видимости, было и сегодня). Впрочем, необходимо отметить, что торги на российском рынке проходили при пониженной активности участников из-за выходного на биржах США и Великобритании (банковский выходной)", — добавил он.