МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник усилил сползание против доллара и евро на фоне снижения темпов роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Завершение налогового периода мая в РФ и близость сильных уровней поддержки по основным резервным валютам толкают игроков к покупке долларов и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.26 мск повышался на 27 копеек, до 73,42 рубля, курс евро повышался на 54 копейки, до 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

" Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи

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РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта в начале недели умеренно снижалась против доллара и евро, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых валютных и сырьевых рынков.

Завершение налогового периода мая в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность, убрало поддержку у российской валюты. Кроме того, близость сильных уровней поддержки по доллару и евро, достигнутых в последние дни, толкают игроков к покупке основных резервных валют.

При этом цены на нефть к вечеру уменьшили темпы роста, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне в 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 0,9%, до 69,3 доллара, в течение дня он максимально дорожал до 69,8 доллара.

Поддержка приходит от ожиданий результатов министерской встречи ОПЕК+, которая состоится во вторник. Аналитики прогнозируют, что текущие параметры добычи нефти альянсом будут сохранены.

Западноевропейские фондовые индексы немного снизились в отсутствие сигналов с закрытых в понедельник фондовых площадок США. Там отмечается День поминовения. В целом это не дало сильного ориентира движению стоимости рисковых активов. При этом "развивающиеся валюты" вечером также не демонстрируют однозначной динамики.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

Денежные купюры и монеты.

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ПРОГНОЗЫ

Во вторник не исключено небольшое повышение волатильности рублевого курса в свете решений министерского заседания ОПЕК+, способных локально повлиять на поведение нефтяных котировок, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может сохраниться в диапазоне 73-74 рубля", — добавляет он.

Ожидаемая встреча лидеров США и РФ пока по-прежнему подогревает аппетит к риску участников российского валютного рынка, но в то же время геополитический фон остается нестабильным, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Это периодически способствует покупкам валюты на локальном рынке (как, по всей видимости, было и сегодня). Впрочем, необходимо отметить, что торги на российском рынке проходили при пониженной активности участников из-за выходного на биржах США и Великобритании (банковский выходной)", — добавил он.