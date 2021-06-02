МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в среду в ожидании макроданных, которые могут указать на перспективы монетарной политики в США, а также оценки экономики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,13%, до 34596 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,1%, до 13634,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,01%, до 4199,12 пункта.

Соответственно, подобная же динамика может царить и на основных торгах сегодня. Трейдеры предпочитают отказываться от активных действий на рынке в ожидании новой порции макроэкономических новостей.

Во-первых, вечером инвесторы ждут публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Кроме того, в четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае. Аналитики ждут роста показателя на 650 тысяч против подъема на 742 тысячи месяцем ранее. Доллар дорожает к иене и евро в ожидании статданных из США

Но ключевым моментом текущей недели станет пятничная публикация минтруда США данных о занятости в стране. Аналитики ждут снижения уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.

Рынок в связи с этим не исключает действий Федрезерва в сторону ужесточения монетарной политики. "Инвесторы могут расценить всплеск роста числа рабочих мест как признак того, что ФРС может начать действовать", — сказала агентству Блумберг специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin).