МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам на фоне стоимости нефти Brent, закрепившейся выше 71 доллара и стабильной динамике рубля, следует из данных торгов.

При этом индекс Мосбиржи вновь обновил уровень исторического максимума, подскочив до 3785,15 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.10 мск рос на 0,4%, до 3779,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1621,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек, до 73,43 рубля, курс евро – на 32 копейки, до 89,48 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,15% — до 71,06 доллара за баррель.

"В пользу российского рынка говорят высокие цены на нефть и отсутствие новых угроз на геополитическом фронте. Рынки ждут встречи президентов РФ и США 16 июня, санкции против "Северного потока 2" теряют актуальность, а в России сегодня, несмотря ни на что стартует Петербургский международный экономический форум", — говорит Алексей Калачев из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – акции ТМК (3,13%), "Газпром нефти" (1,97%), префы "Транснефти" (1,74%), акции "Газпрома" (1,72%), "Новатэка" (1,58%), а также акции "Лукойла" (1,36%), префы "Татнефти" (1,28%), акции ММК (1,2%) и префы "Башнефти" (1,2%).

В лидерах падения – TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (-5,53%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-5,37%), акции АФК "Система" (-2,23%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,51%), акции ГК "ПИК" (-1,41%), "Русгидро" (-1,27%) и акции "Полюса" (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ

"Подпортить настроения до конца дня могла бы в основном вялая динамика американских индексов. В остальном на рынках рисковых активов сохраняется оптимизм", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Значимых корпоративных новостей сегодня не ожидается, отмечает Калачев из ГК "Финам". В течение дня инвесторы будут следить за выступлениями на Петербургском экономическом форуме, а также ждать заявлений мировой финансовой элиты, добавляет она. Оператор уверен в скором завершении строительства "Северного потока 2"

"В Европе ожидают выступлений глав Банка Англии, Бундесбанка и ЕЦБ, а в США будут в очередной раз опубликована "Бежевая книга" с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США и состоятся выступления ряда членов Федрезерва", — напоминает аналитик.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи сформирована в районе 3700 пунктов, ближайшее сопротивление проходит по верхней границе канала и находится в районе 3800 пунктов, добавляет эксперт.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 3800 пунктов, у индекса РТС — на девятилетней вершине 1652 пункта, установленной в январе прошлого года. Если глобальные площадки и нефтяные цены возобновят активный рост, мы уже на текущей неделе можем увидеть атаку на эти технические препятствия", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".