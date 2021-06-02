События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июня
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|49,5
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,1%
|1,1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|5,574 млрд австрал. долл
|7,9 млрд австрал. долл
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май)
|56,3
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,07%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|54,6
|58
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|47,3
|52,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|56,6
|56,6
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|52,8
|52,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|56,9
|56,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|55,1
|55,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (май)
|62
|62
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|61,8
|61,8
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,598%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
|742 тыс
|650 тыс
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|406 тыс
|390 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021)
|5,4%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021)
|-0,3%
|-0,4%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|68,1
|68,1
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|70,1
|70,1
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май)
|58,8
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
|62,7
|63
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,662 млн барр
|-2,114 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,008 млн барр
|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|22:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|55,2
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.05)
|600,9 млрд долл (на 21.05)
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 21.05.2021)
|0,6153564541 — див-д 2019
|1,4517042651 — див-д 2021
|RUB
|Авиакомпания ЮТЭйр — СД (о цене размещения допэмиссии, вопросы подготовки ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210602/833825623.html