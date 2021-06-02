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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210602/833827816.html
Российский рынок акций завершил среду на историческом максимуме
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Российский рынок акций опять показал уверенный рост и обновил максимумы по основным биржевым индексам, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи... ПРАЙМ, 02.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опять показал уверенный рост и обновил максимумы по основным биржевым индексам, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды вырос на 1,41% — до 3817,68 пункта (исторический максимум), долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1643,66 пункта (максимум с января 2020 года).
Стоимость нефти марки Brent растет на 1,2% — до 71,1 доллара за баррель, обновляя максимумы с марта.