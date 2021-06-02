МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опять показал уверенный рост и обновил максимумы по основным биржевым индексам, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды вырос на 1,41% — до 3817,68 пункта (исторический максимум), долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1643,66 пункта (максимум с января 2020 года).

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,2% — до 71,1 доллара за баррель, обновляя максимумы с марта.