МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,69%, до 7,47 доллара, "Новатэка" — подскочила на 4,44%, до 211,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3,42%, до 87,18 доллара, "Газпрома" — на 2,51%, до 7,36 доллара, а "Газпром нефти" — на 3,38%, до 27,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,21%, до 36,76 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 0,33%, до 35,98 доллара. Бумаги "Северстали" не изменились в стоимости, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 22,8 доллара.

Цена расписок ВТБ увеличилась на 1,32%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 1,31%, до 17,07 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,09%, до 72,2 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,12%, до 8,67 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 15,3 доллара. Расписки "Ленты" выросли в цене на 0,29%, до 3,44 доллара.