МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в среду во многом благодаря удорожанию нефти и котировок нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7108 пунктов, французский CAC 40 — на 0,5%, до 6521,52 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 15602,71 пункта.

За счёт подъема цен на нефть, наблюдаемый после вчерашнего заседания ОПЕК+, акции британской BP, в частности, выросли в стоимости на 2,2%, Shell – на 2,3%, французской Total Energies – на 2,1%.

Немецкий индекс при этом чуть отстал, оказавшись под некоторым давлением данных об объеме розничных продаж в Германии, который в апреле в месячном выражении упали на 5,5%. А показатель в годовом выражении вырос лишь на 4,4%, при этом аналитики ожидали увеличения на 10,1%.

В то же время аналитики Pantheon, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что такое снижение объема розничных продаж было связано с ужесточением карантинных ограничений. Поэтому аналитики ожидают, что в течение мая и июня продажи вырастут на 9-10%.