МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Центробанк России уточнил критерии, по котором финансовая компания может попасть в черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, анонсированный накануне, пишет "РБК". Как сообщает издание, поводом для внесения может стать реклама иностранной компании на русском языке, либо мобильные приложения, доступные для скачивания на территории РФ.

Черный список формируется в том числе на основе анализа рекламных объявлений, выдаваемых организацией. Сообщается, что ЦБ с июня стал раскрывать список интернет-проектов и организаций, уличенных в незаконной деятельности. Эксперт рассказал, как противостоять брокерам-мошенникам

Речь идет о черных кредиторах, финансовых пирамидах, псевдоброкерах и прочих организаций, чья работа на территории РФ признана ЦБ нелегальной, но при этом работа которых еще не остановлена решением суда, либо с помощью блокировки или вмешательства полиции.

Как уточняет издание, на момент обнародования черный список содержал 1800 организаций. В их числе были популярные среди российских инвесторов брокер из США Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD).

У данных финансовых компаний нет лицензии Банка России, однако они работали в стране через российских брокеров.

"Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб", — заявил изданию представитель ЦБ.

Несмотря на это, инвесторы из РФ вправе работать с зарубежными брокерами напрямую, но тогда гражданин лишается защиты российского законодательства, сообщили в Банке России.

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов, комментируя черный список, пояснил, что причиной попадания туда может быть не только работа без лицензии. Учитывается также, насколько иностранная финансовая организация ориентирована на "работу с российской аудиторией".

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