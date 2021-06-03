МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 49,5 46,5 (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 1,1% 1,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель) 5,574 млрд австрал. долл 8,028 млрд австрал. долл (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май) 56,3 55,1 (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,07% 0,078% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 54,6 58
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 47,3 52,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 56,6 56,6
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 52,8 52,8
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 56,9 56,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 55,1 55,1
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (май) 62 62
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 61,8 61,8
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,598%  
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) 742 тыс 650 тыс
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 406 тыс 390 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021) 5,4% 5,5%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021) -0,3% -0,4%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 68,1 68,1
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 70,1 70,1
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май) 58,8  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май) 62,7 63
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -1,662 млн барр -2,114 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,008 млн барр  
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
22:05 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 55,2 57,5
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.05) 600,9 млрд долл (на 21.05)  
  RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  
  RUB РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 21.05.2021) 0,6153564541 — див-д 2019 1,4517042651 — див-д 2021
  RUB Авиакомпания ЮТЭйр — СД (о цене размещения допэмиссии, вопросы подготовки ВОСА)    