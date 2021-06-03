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https://1prime.ru/Financial_market/20210603/833832060.html
Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум
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Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, следуя за ростом нефтяных котировок, индекс РТС также растет на поддержке стабильного рубля,... ПРАЙМ, 03.06.2021
индексы, российский рынок акций, торги, moex, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, следуя за ростом нефтяных котировок, индекс РТС также растет на поддержке стабильного рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга растет на 0,37% — до 3831,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33% — до 1649,16 пункта.
Индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3837,73 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек — до 73,21 рубля, курс евро снижался на 13 копеек, до 89,21 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,49% — до 71,7 доллара за баррель.