МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, следуя за ростом нефтяных котировок, индекс РТС также растет на поддержке стабильного рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга растет на 0,37% — до 3831,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33% — до 1649,16 пункта.

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3837,73 пункта. Рубль перешел к легкому снижению против доллара и укрепляется к евро

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек — до 73,21 рубля, курс евро снижался на 13 копеек, до 89,21 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,49% — до 71,7 доллара за баррель.