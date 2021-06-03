МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,99%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 1,51%, до 214,7 доллара, "Лукойла" — на 0,56%, до 87,67 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,88%, до 7,42 доллара, "Газпром нефти" — на 0,18%, до 27,55 доллара.

Цена расписок "Норникеля" снижалась на 0,31%, до 36,65 доллара, "Северстали" — повышалась на 0,09%, до 22,82 доллара, НЛМК — росла на 0,97%, до 36,33 доллара. Российских водителей предупреждают о новом штрафе

Бумаги ВТБ дешевели на 0,07%, до 1,38 доллара, Сбербанка — росли в стоимости на 0,15%, до 17,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,35%, до 72,45 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 0,81%, до 8,74 доллара, "Магнита" — на 0,51%, до 15,38 доллара, "Ленты" — на 0,22%, до 3,45 доллара.