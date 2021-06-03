МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно — часть крупных площадок оказалась в плюсе на фоне динамики на биржах США, при этом рынки Китая и Гонконга оказались в минусе на внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3584,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2392,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 28966,03 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,72%, до 3247,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до 7260,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 29058,11 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржевые индексы США закрылись незначительным ростом. Динамика ограничена ожиданиями порции макростатистики с американского рынка труда, которая будет опубликована в четверг и пятницу. Дерипаска предупредил об угрозе удушения крипторынка администрацией США

Инвесторы также с оптимизмом настроены относительно темпов вакцинации от коронавируса в Японии. "Если вакцинация в Японии продолжит прогрессировать, неудивительно, если индекс Nikkei снова превысит отметку в 30 000 пунктов", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

В то же время с пессимизмом восприняли инвесторы статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае снизился до 55,1 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее.