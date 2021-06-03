МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций перешел к коррекционному снижению на фоне негатива на зарубежных площадках после обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи на утренних торгах, индекс РТС также снижается, несмотря на стабильный рубль, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.22 мск снижался на 0,91%, до 3782,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,07%, до 1626,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 13 копеек, до 73,29 рубля, курс евро снижается на 10 копеек, до 89,24 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,04% — до 71,32 доллара за баррель.

Ведущие европейские площадки снижаются до 1,19%, фьючерсы на основные американские индексы — до 1%.

На утренних торгах индекс Мосбиржи в очередной раз обновил уровень исторического максимума, подскочив до 3837,73 пункта. В Банке России рассказали о предстоящем заседании в июне

Рынок демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне воцарившегося в воздухе напряжения вокруг публикации ключевой статистики по рынку труда США, которая определит дальнейших курс ФРС в отношении стимулов, отмечает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

"Ухудшение настроений на рынках вызвано заявлением главы Федерального резервного банка Филадельфии о том, что, возможно, пришло время хотя бы подумать о сокращении ФРС ежемесячных покупок активов. Инвесторы опасаются, что малейшее уменьшение притока ликвидности на сильно перегретые рынки приведет к серьезному падению или даже спровоцирует кризис", — в свою очередь замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акции АФК "Система" (+0,9%) растут на новости о планах проведения IPO "МТС-Банка" в 2022 году, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

"Впрочем, учитывая текущий размер чистых активов компании и ее долю в капитале МТС, мы полагаем, что эта сделка увеличит оценочную справедливую капитализацию АФК всего на 4-8% (в зависимости от методики)", — добавляет он.

В лидерах роста — бумаги ТГК-2 (префы растут на 9,76%, обыкновенные акции — на 10,15%), префы "Мечела" (1,15%) и бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции — на 0,92%, префы — на 0,71%).

В лидерах падения — расписки HeadHunter Group (-4,32%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,48%), акции ТМК (-2,46%), Polymetal (-2,39%), акции "Роснефти" (-2,09%), а также акции "Новатэка" (-1,89%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,45%), акции "Алросы" (-1,38%), "Русала" (-1,37%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,31%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на бывшем сопротивлении 3784 пунктов, у индекса РТС аналогичная поддержка соответствует уровню 1625 пунктов. Если ситуация на мировых рынках существенно ухудшится, эти технические препятствия могут быть проверены на прочность уже до конца сессии", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Важную роль могут сыграть данные по запасам и добыче нефти и нефтепродуктов в США, которые способны оказать влияние на нефтяные цены, добавляет он.

По мнению Осина из "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3765-3845 пунктов до конца дня.