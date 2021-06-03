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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210603/833839830.html
Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля
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Курс рубля заметно укрепляется в четверг к евро, упавшему ниже 89 рублей впервые с 1 апреля на фоне ослабления на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами... ПРАЙМ, 03.06.2021
биржи, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс рубля заметно укрепляется в четверг к евро, упавшему ниже 89 рублей впервые с 1 апреля на фоне ослабления на форексе, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.19 мск четверга снижался на 35 копеек – до 88,99 рубля, курс доллара рос на 4 копейки, до 73,2 рубля.
Евро на форексе дешевеет на 0,44% — до 1,2157 доллара.