МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс рубля заметно укрепляется в четверг к евро, упавшему ниже 89 рублей впервые с 1 апреля на фоне ослабления на форексе, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил увеличение доли юаня в ФНБ

Курс евро расчетами "завтра" на 16.19 мск четверга снижался на 35 копеек – до 88,99 рубля, курс доллара рос на 4 копейки, до 73,2 рубля.

Евро на форексе дешевеет на 0,44% — до 1,2157 доллара.