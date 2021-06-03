С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России в лице первого зампреда Сергея Швецова считает, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, и если семья позволяет вкладывать небольшие суммы, это не разорительно для ее бюджета. Об этом он сказал телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ. В Банке России рассказали о предстоящем заседании в июне

"Все зависит от того, что преподают в школе. В школе к 12 годам люди математику знают уже достаточно неплохо. Есть продвинутые школы, которые преподают математику опережающим образом, поэтому дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты", — сказал он.

Швецов отметил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт.

"Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно", — сказал первый зампред ЦБ.

"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И разница по большому счету родители за тебя платят, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать – и то, и другое — это знания", — также отметил он.

"Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто, — Добавил Швецов.