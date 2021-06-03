2021-06-03T19:26:27+03:00
2021-06-03T19:26:27+03:00
2021-06-03T19:26:27+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210603/833841956.html
Российский рынок акций снизился вслед за Западом
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне слегка подешевевшей нефти и снизившихся западных фондовых индексов. Рублёвый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 03.06.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833841925.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне слегка подешевевшей нефти и снизившихся западных фондовых индексов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,32%, до 3805,45 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1636,51 пункта.
Большинство западных фондовых индексов теряет в четверг. Баррель нефти сорта Brent к 19.17 мск дешевеет на 0,28%, до 71,15 доллара.