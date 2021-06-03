МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне слегка подешевевшей нефти и снизившихся западных фондовых индексов. Греф посоветовал, куда лучше инвестировать средства ФНБ

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,32%, до 3805,45 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1636,51 пункта.

Большинство западных фондовых индексов теряет в четверг. Баррель нефти сорта Brent к 19.17 мск дешевеет на 0,28%, до 71,15 доллара.