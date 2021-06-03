С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Стабильность доллара еще долго будет оставаться высокой по сравнению с другими валютами, но существуют и другие активы, которые могут обеспечить стабильность российских резервов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Business FM в кулуарах ПМЭФ. Кудрин: безусловный базовый доход для каждого в будущем станет реальным

"Стабильность доллара будет высокой по сравнению с другими валютами еще достаточно долгое время", — сказал он, комментируя решение Минфина РФ полностью отказать от долларовых активов в структуре ФНБ.

"В мире есть несколько активов, соответствующих по уровню стабильности, надежности доллару США. Они мониторятся, есть специальные рекомендации Международного валютного фонда о таких активах. Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар", — добавил он.

Отказ от доллара, по словам Кудрина, позволит России свободно оперировать своими накоплениями в условиях санкций.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в четверг на брифинге в рамках ПМЭФ-2021 об изменении структуры ФНБ. Так, с 20 мая 2021 года из структуры средств ФНБ исключен доллар США — его доля сокращена с 35% до 0%, доля фунта стерлингов сокращена с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%. Кроме того, в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%.