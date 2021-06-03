МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился вслед за Западом

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,71%, до 7,59 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,43%, до 210,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,15%, до 88,18 доллара, "Газпрома" — на 0,43%, до 7,39 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,91%, до 27,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,5%, до 36,21 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 0,5%, до 35,8 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в цене на 1,32%, до 22,5 доллара.

Цена расписок ВТБ упала на 2,17%, до 1,35 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,09%, до 17,05 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,47%, до 72,42 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,35%, до 8,7 доллара, "Магнита" — осталась на уровне прошлого закрытия в 15,3 доллара. Расписки "Ленты" выросли в цене на 0,73%, до 3,46 доллара.