Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне без единой динамики
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,71%, до 7,59 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,43%, до 210,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,15%, до 88,18 доллара, "Газпрома" — на 0,43%, до 7,39 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,91%, до 27,75 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,5%, до 36,21 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 0,5%, до 35,8 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в цене на 1,32%, до 22,5 доллара.
Цена расписок ВТБ упала на 2,17%, до 1,35 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,09%, до 17,05 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,47%, до 72,42 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,35%, до 8,7 доллара, "Магнита" — осталась на уровне прошлого закрытия в 15,3 доллара. Расписки "Ленты" выросли в цене на 0,73%, до 3,46 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210603/833842218.html