С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми — криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф. Кудрин прогнозирует стабильный доллар

"Самый надежный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, — это банковский депозит. Стопроцентная надежность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент — это криптовплюты и рынок акций", — сказал он в интервью НТВ в рамках ПМЭФ-2021.

Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", — указал глава Сбербанка.

Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты — акции.

У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% — на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", — заключил глава Сбербанка.