События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июня
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель)
|7,2%
|0,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель)
|6,2%
|13% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|3,3%
|4,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (май)
|46,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май)
|61,6
|62,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|2,7%
|-1,2%
|14:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май)
|0,7%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май)
|0,3%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
|266 тыс
|650 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (май)
|61,7%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май)
|218 тыс
|600 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (май)
|6,1%
|5,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (май)
|-207,1 тыс
|-20 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2021)
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (май)
|8,1%
|8,2%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель)
|1,1%
|-0,2%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май)
|60,6
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|356
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|455
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|30,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|475,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|214,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-13,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-18,5 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-50,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|104 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-3,4%
|23% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (май)
|5,2%
|5,2% (прогноз)
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 11.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021)
|1,03 — див-д 2019
|2,86 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2021, в заочной форме)
|884,6 (1П2019) — див-д 2019
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210604/833845475.html