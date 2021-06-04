МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель) 7,2% 0,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель) 6,2% 13% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 3,3% 4,3% (факт)
10:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (май) 46,2  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май) 61,6 62,3
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 2,7% -1,2%
14:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
14:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май) 0,7% 0,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май) 0,3% 1,6%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май) 266 тыс 650 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (май) 61,7%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май) 218 тыс 600 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (май) 6,1% 5,9%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (май) -207,1 тыс -20 тыс
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2021) -2%  
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (май) 8,1% 8,2%
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель) 1,1% -0,2%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) 60,6  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 356  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 455  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 30,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 475,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 214,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -13,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -18,5 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -50,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 104 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -3,4% 23% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (май) 5,2% 5,2% (прогноз)
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента    
  RUB КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 11.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021) 1,03 — див-д 2019 2,86 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2021, в заочной форме) 884,6 (1П2019) — див-д 2019 0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  