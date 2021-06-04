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https://1prime.ru/Financial_market/20210604/833846145.html
Российский рынок акций немного снижается в начале дня
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы немного снижается по основным индексам, продолжая корректироваться вниз второй день подряд после достижения исторических пиков,... ПРАЙМ, 04.06.2021
биржи, мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы немного снижается по основным индексам, продолжая корректироваться вниз второй день подряд после достижения исторических пиков, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск пятницы снижался на 0,2% — до 3797,95 пункта, долларовый индекс РТС – также на 0,2%, до 1633,23 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 2 копейки — до 73,26 рубля, курс евро снижается на 10 копеек — до 88,75 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,32% — до 71,54 доллара за баррель.
В четверг на утренних торгах индексы обновили максимумы: индекс Мосбиржи — исторический на уровне 3837,73 пункта, а РТС — с января 2020 года в 1652,1 пункта, после чего перешли к коррекции.