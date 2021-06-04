МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленно в ожидании публикации данных о рынке труда США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций немного снижается в начале дня

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 3591,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2407,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,12%, до 28908 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 3240,08 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,49%, до 7295,4 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, до 28941,52 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании данных с рынка труда в США, которые будут опубликованы позже в пятницу.

"Инвесторы будут ждать отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США сегодня вечером", — сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс старшие экономисты ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) и Николас Мапа (Nicholas Mapa).

Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в мае сократился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле. Эти данные будут говорить об общей ситуации в экономике США, что важно и для Азии.