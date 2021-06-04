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"Красцветмет" получил генеральную лицензию на экспорт серебра
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Аффинажный завод "Красцветмет" получил генеральную лицензию на один год на экспорт аффинированного серебра в слитках. Это позволит увеличить объемы и сократить сроки экспортных... ПРАЙМ, 04.06.2021
металлы, аффинаж, лицензирование, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Аффинажный завод "Красцветмет" получил генеральную лицензию на один год на экспорт аффинированного серебра в слитках. Это позволит увеличить объемы и сократить сроки экспортных поставок, сообщили в пресс-службе предприятия.
С начала текущего года у российских аффинажных компаний и недропользователей появилась возможность получить одну генеральную лицензию на экспорт и работать по ней сразу со множеством иностранных контрагентов. До 2021 года в России действовали только разовые лицензии, которые выдавались под конкретный договор поставки. Срок получения такой лицензии в среднем занимал 2-2,5 месяца.
Возможность получить генеральную лицензию у российских компаний появилась благодаря постановлению правительства РФ №539 "О выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков", которое вступило в силу 25.12.2020. До выхода постановления возможность экспорта по генеральной лицензии была только у банков.