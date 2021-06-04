МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Аффинажный завод "Красцветмет" получил генеральную лицензию на один год на экспорт аффинированного серебра в слитках. Это позволит увеличить объемы и сократить сроки экспортных поставок, сообщили в пресс-службе предприятия.

С начала текущего года у российских аффинажных компаний и недропользователей появилась возможность получить одну генеральную лицензию на экспорт и работать по ней сразу со множеством иностранных контрагентов. До 2021 года в России действовали только разовые лицензии, которые выдавались под конкретный договор поставки. Срок получения такой лицензии в среднем занимал 2-2,5 месяца.

Возможность получить генеральную лицензию у российских компаний появилась благодаря постановлению правительства РФ №539 "О выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков", которое вступило в силу 25.12.2020. До выхода постановления возможность экспорта по генеральной лицензии была только у банков.