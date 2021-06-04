МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в рамках продолжающейся коррекции на нейтральном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.20 мск снижается на 0,32%, до 3793,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1633,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, до 73,17 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 88,66 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,27%, до 71,5 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок в первой половине торгов продолжил начатую вчера коррекцию. Внешний фон на данный момент нейтральный — цены на нефть продолжают консолидацию около многолетних максимумов", — говорит Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Вероятно, текущая коррекция носит скорее технический характер, так как до этого с 20 мая индекс рос почти без перерыва, добавляет он

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

В лидерах падения капитализации пока – банк "Санкт-Петербург" (-6,99%), "Интер РАО" (-3,38%), "Распадская" (-3,18%), "Полюс" (-3,09%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,08%) и акции "ВТБ" (-1,79%).

Особо отличаются относительно низколиквидные акции Beluga Group, одного из ведущих производителей и импортеров алкоголя в России — их стоимость падает на 6,7% на новостях о планируемом вторичном публичном предложении (SPO).

В то же время также дешевевшие акции "Газпрома" перешли к росту стоимости и обновили её максимум с июля 2008 года, поднявшись до 274,59 рубля, на словах президента РФ Владимира Путина о готовности "Северного потока 2" к заполнению газом. К текущему моменту акции дорожают на 0,54%, до 273,57 рубля.

Также в лидерах роста – депозитарные расписки HeadHunter Group (+1,38%), префы "Транснефти" (+1,09%), акции "ВСМПО-Ависмы" (+1,03%), акции ЛСР (+0,88%) и "Новатэка" (+0,85%).

"Акции "Новатэка" сохраняют уверенность на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями, как "Северсталь" и "Газпром нефть", а также высоких цен на природный газ и нефть", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

ПРОГНОЗЫ

С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи все еще выглядит достаточно перекупленным, отмечает Кауфман. Акции "Газпрома" обновили максимум на словах Путина о "Северном потоке-2"

Негативом для всех рисковых активов остается угроза скорого ужесточения монетарной политики ФРС, увеличившаяся на фоне заявлений чиновников регулятора и макростатистики, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Поэтому сегодня оказать серьезное влияние на мировые биржи способны данные рынка труда США, а также другие экономические показатели, добавляет он.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3760 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1612 пунктов. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона мы можем до конца торгов пробить эти поддержки", — заключает аналитик.