Российский рынок акций продолжает коррекцию
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в рамках продолжающейся коррекции на нейтральном внешнем фоне, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.20 мск снижается на 0,32%, до 3793,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1633,29 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, до 73,17 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 88,66 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,27%, до 71,5 доллара за баррель.
"Российский фондовый рынок в первой половине торгов продолжил начатую вчера коррекцию. Внешний фон на данный момент нейтральный — цены на нефть продолжают консолидацию около многолетних максимумов", — говорит Сергей Кауфман из ГК "Финам".
Вероятно, текущая коррекция носит скорее технический характер, так как до этого с 20 мая индекс рос почти без перерыва, добавляет он
В лидерах падения капитализации пока – банк "Санкт-Петербург" (-6,99%), "Интер РАО" (-3,38%), "Распадская" (-3,18%), "Полюс" (-3,09%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,08%) и акции "ВТБ" (-1,79%).
Особо отличаются относительно низколиквидные акции Beluga Group, одного из ведущих производителей и импортеров алкоголя в России — их стоимость падает на 6,7% на новостях о планируемом вторичном публичном предложении (SPO).
В то же время также дешевевшие акции "Газпрома" перешли к росту стоимости и обновили её максимум с июля 2008 года, поднявшись до 274,59 рубля, на словах президента РФ Владимира Путина о готовности "Северного потока 2" к заполнению газом. К текущему моменту акции дорожают на 0,54%, до 273,57 рубля.
Также в лидерах роста – депозитарные расписки HeadHunter Group (+1,38%), префы "Транснефти" (+1,09%), акции "ВСМПО-Ависмы" (+1,03%), акции ЛСР (+0,88%) и "Новатэка" (+0,85%).
"Акции "Новатэка" сохраняют уверенность на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями, как "Северсталь" и "Газпром нефть", а также высоких цен на природный газ и нефть", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".
ПРОГНОЗЫ
С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи все еще выглядит достаточно перекупленным, отмечает Кауфман.
Негативом для всех рисковых активов остается угроза скорого ужесточения монетарной политики ФРС, увеличившаяся на фоне заявлений чиновников регулятора и макростатистики, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Поэтому сегодня оказать серьезное влияние на мировые биржи способны данные рынка труда США, а также другие экономические показатели, добавляет он.
"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3760 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1612 пунктов. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона мы можем до конца торгов пробить эти поддержки", — заключает аналитик.
https://1prime.ru/Financial_market/20210604/833853167.html