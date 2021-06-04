С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в конце 2021 года запустить на маркетплейсе "Финуслуги" онлайн-кредитование, рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума управляющий директор проекта Игорь Алутин.

Московская биржа представила платформу личных финансов "Финуслуги" в октябре прошлого года. Сначала на платформе появились депозиты. "Сегодня к "Финуслугам" подключено около десяти банков. В июне к нам присоединились три крупных банка — Фора-банк, Энерготрансбанк и Московский кредитный банк (он появится уже на следующей неделе). В июле планируем подключить Газпромбанк", — рассказал Алутин.

По его словам, помимо вкладов, уже доступны на платформе страховые продукты, например, онлайн-ОСАГО. "В следующем месяце у нас появится КАСКО. Сейчас активно будем развивать направление моторного страхования. Вообще у нас масштабные планы по изменению страхового рынка в онлайн-сегменте, но всех планов раскрывать не буду, все увидите скоро сами", — сказал Алутин.

"Еще в конце этого года планируем запустить онлайн-кредитование — одним из ключевых партнеров будет Газпромбанк", — добавил он, отметив, что это будут потребительские беззалоговые кредиты.

"Сейчас мы работаем и как агрегатор, сравнивая для клиента условия банков по разным продуктам, и как электронная платформа. Вклады предлагаем открыть как у нас на платформе, так и в офисе банка, если он не подключен к "Финуслугам". Внедрим такую же схему и по кредитам", — сказал он.

По его словам, также обсуждается появление ипотеки на платформе. "Сейчас мы уже предлагаем подбор ипотеки в формате лидогенерации. Вопрос появления этого продукта в платформе мы активно обсуждаем с партнерами. Полностью онлайн ипотека — это достаточно амбициозная задача, и мы безусловно будем на этот рынок смотреть", — сказал собеседник агентства.

Также в конце года планируется запуск народных облигаций федерального займа (ОФЗ-н), а также региональных облигаций. "Сейчас общаемся с регионами, которые в этом сильно заинтересованы", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.