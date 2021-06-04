МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,4%, до 7,56 доллара, "Новатэка" — выросла на 2,56%, до 216 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,09%, до 89,14 доллара, "Газпрома" — на 1,06%, до 7,47 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,98%, до 28,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,3%, до 36,1 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,61%, до 36,02 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в цене на 0,09%, до 22,48 доллара.

Цена расписок ВТБ выросла на 0,3%, до 1,36 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,23%, до 17,01 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,07%, до 72,58 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,23%, до 8,68 доллара, "Магнита" — на 0,33%, до 15,25 доллара. Расписки "Ленты" уменьшились в цене на 0,87%, до 3,44 доллара.