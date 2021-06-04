МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись умеренным ростом после выхода статистики рынка труда США, которая понизила ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 7069,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 6515,66 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 15692,9 пункта.

Фондовые рынки в пятницу положительно отреагировали на данные, согласно которым безработица в США упала до 5,8% с уровня апреля в 6,1%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.

"В целом кажется, что восстановление находится в правильном месте для большинства инвесторов, и сегодняшние данные, возможно, привели к снижению ожиданий обсуждений сокращения объема выкупа активов на заседании ФРС в этом месяце", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).