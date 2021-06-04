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https://1prime.ru/Financial_market/20210604/833858657.html
Основные биржевые индексы США выросли на фоне статистики по безработице
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Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов США на фоне публикации данных об уровне безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow Jones... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов США на фоне публикации данных об уровне безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,52%, до 34757,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,47%, до 13814,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4229,99 пункта.
В пятницу инвесторы обратили внимание на данные рынка труда в стране. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, аналитики прогнозировали 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.