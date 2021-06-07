МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник — на американских рынках намечается коррекция после роста в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 34741,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13702,62 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4219,88 пункта.

Динамика американских фьючерсов в понедельник указывает на возможность коррекции на рынках акций США после того, как основные индексы завершили пятницу ростом на 0,5-1,5% на фоне статистики по рынку труда. Данные оказались неоднозначными и помогли ослабить опасения относительно возможного ужесточения монетарной политики в США на фоне улучшения ситуации в экономике. Официальный курс евро на вторник снизился до 88,65 рубля

На текущей неделе трейдеры могут сохранять осторожность перед публикацией в четверг статистики по инфляции в США за май. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Как указал тогда минтруда США, рост потребительских цен в апреле в годовом выражении был рекордным с сентября 2008 года, когда показатель составлял 4,9%.

"Похоже, что рынок будет стоять на месте, пока не прояснится ситуация с инфляцией и перспективами роста экономики. У рынка нет серьезных движущих сил, которые бы подтолкнули его ощутимо вверх", — рассказала газете Wall Street Journal старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).