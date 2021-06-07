МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций слабо подрастает по основным индексам на фоне стабильных котировок рубля, благодаря позитивному внешнему фону, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.43 мск поднимается на 0,14%, до 3812,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 1650,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 1 копейку, до 72,81 рубля, евро – также на 1 копейку, до 88,56 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent немного снижается — на 0,3%, до 71,67 доллара за баррель, но всё ещё находится на уровне локальных максимумов. А основные европейские фондовые индексы подрастают.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Лучше рынка торговались бумаги ТМК (+2,96%). Драйвером роста стало заявление ее вице-президента Владимира Шматовича о том, что после закрытия сделки на покупку 86,5% акций ПАО "ЧТПЗ" за 84,2 миллиарда рублей компания не будет проводить SPO на Мосбирже в ближайшее время, хотя это возможно позднее", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Цены акций АФК "Система" (+1,67%) и расписки ГК "Эталон" (+2,3%) растут после сообщения о том, что "Система" увеличила свою долю владения в девелоперской компании на 4,2 процентного пункта — до 29,79%.

Также в лидерах роста котировок – акции ПИКа (+2,71%), "Газпром нефти" (+2,3%), ЛСР (+1,92%), банка "Санкт-Петербург" (+1,85%) и ФСК ЕЭС (+1,16%).

Акции "Газпрома" дорожают на уровне всего рынка, на 0,17%, ввиду сегодняшнего заседания совета директоров компании, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам". Ожидается, одной из основных тем заседания будет размещение облигаций, добавляет аналитик. В Госдуме предсказали новый мировой экономический кризис

В лидерах падения капитализации – акции "Полюса" (-2,64%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,2%), префы Центрального телеграфа (-1,85%), акции "Распадской" (-1,81%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,6%), а также акции Polymetal (-1,36%), Petropavlovsk (-1,27%), расписки "Ленты" (-1,23%) и акции "Роснефти" (-1,16%).

Акции "Алросы" (-0,22%) в понедельник корректируются после сравнительно активного роста последних дней, указывает Осин."Глава компании Сергей Иванов заявил, что она продолжит увеличивать цены на алмазы, опираясь на сильный спрос со стороны огранщиков, но будет делать это постепенно, чтобы обеспечить баланс в отрасли. По словам руководителя "Алросы", объем структурного дефицита в секторе обусловлен снижением производства в текущем году на 20-25% по сравнению с доковидным уровнем, а также истощением запасов добывающих компаний и огранщиков на фоне высоких продаж ювелирных изделий", — отмечает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Осина, индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в коридоре 3760–3860 пунктов.

Ближайшее сопротивления у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3838 пунктов, у индекса РТС — на девятилетнем максимуме 1652 пунктов, указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Без устойчивого роста мировых рынков нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия, скорее всего, мы будем консолидироваться до ключевого отчета по инфляции потребителей, выходящего в США в четверг. Нижняя граница консолидации у индекса Мосбиржи может соответствовать отметке 3760 пунктов, у индекса РТС — 1620 пунктов", — добавляет он.

А Шамшуков ожидает возвращения котировок к уровню 3700–3750 пунктов.