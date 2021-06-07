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2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210607/833874728.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июня

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Ожидаемые во вторник, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:01 GBP Великобритания — Объём розничных... ПРАЙМ, 07.06.2021

события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60