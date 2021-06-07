События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июня
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|39,6%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,7 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель)
|2,65 трлн йен
|1,501 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|2,8%
|-1,2%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2021)
|11,7%
|-4,8%
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-54,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (май)
|26
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|2,5%
|0,7%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|-40,1
|-28
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|84,4
|85,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|-0,6%
|-0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-1,8%
|-1,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь)
|84
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|200,03 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|274,48 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-74,4 млрд долл
|-69 млрд долл
|15:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-1,14 млрд долл
|-0,8 млрд долл
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель)
|8,123 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,360 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.05.2021)
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019
|30 — див-д 2020
|RUB
|Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 27.05.2021)
|0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019
|0,6471407623 (ао, ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210607/833874728.html