МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. О том, что доллар со временем может лишиться звания главной мировой резервной валюты, говорят уже не первый год. И постепенно его роль действительно снижается. Мировые ЦБ изгоняют американскую нацвалюту из резервов, а денежно-кредитная политика США способна окончательно ее похоронить.

Доллар в минус

Однако полностью избавляться от долларов Россия пока не стремится. Более того, Минфин заявил о поддержке естественного перехода в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты. Для этого создаются регуляторные стимулы, не предполагающие никаких запретов – только экономические методы, подчеркивают в министерстве.

УЙТИ ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ

Такая осторожность вполне объяснима. Доллар сегодня занимает доминирующее положение в международной финансовой системе. Более двух третей от общего количества выпущенных Федеральной резервной системой США банкнот находятся в обращении вне Америки.

Не менее половины общего объема золотовалютных резервов стран мира хранятся в долларовых активах. В национальной валюте США проводится около 90 процентов валютных операций, в ней же оформлено порядка 65 процентов международных долговых обязательств.

"Основу доминирования доллара составляет в первую очередь наличие в США развитой финансовой системы, которая привлекает инвесторов своей относительной стабильностью, эффективным правовым регулированием, открытостью, наличием широкого набора инструментов, возможностью осуществления трансграничных расчетов", — поясняет аналитик Институт комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

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Ответом на это является рост числа стран, заявивших о попытке избавиться от значительных порций своих долларовых вложений.

Но сказать проще, чем сделать. Вряд ли даже у крупных экономик мира есть возможность провести дедолларизацию.

Дело в том, что почти весь экспорт и импорт в мире осуществляется именно за доллары США. И крупные промышленники, нефтяники, производители не готовы отказаться от сделок в этой валюте, так это чревато большими убытками.

"Товар все равно котируется за доллары, и расходы по конвертации, скорее всего, в конечном счете, лягут на продавца", — указал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"НОВЫЙ ДОЛЛАР" ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Резкий отказ от доллара приведет к коллапсу всей мировой финансовой системы, соглашаются эксперты.

"Долг США превышает 28 триллионов долларов, из них около 7 триллионов куплено нерезидентами. Еще 10 триллионов долларов — американский корпоративный долг. Его резкое обесценение не выгодно в конечном счете никому", — поясняет Ващенко.

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При этом аналитики склонны видеть в юане потенциально более серьезную конкуренцию доллару. Китай в долгосрочной перспективе может потеснить США с первого места в мире по объему экономики. ВВП Китая уже превосходит ВВП всей еврозоны и составляет около 2/3 от ВВП США. А доля Китая в мировой торговле около 13%.

По словам Ващенко, дополнительную угрозу для доллара представляет проект цифрового юаня, активно разрабатываемый сейчас в Китае. Цифровая валюта может стать серьезной альтернативой доллару для осуществления трансграничных расчетов. "Однако интернационализация юаня сдерживается из-за закрытого характера китайской экономики и сохранения контроля за движением капитала со стороны государства", — говорит аналитик.

Еще одна вероятная альтернатива доллару, но не в скором будущем — криптовалюты. По словам Ващенко, капитализация рынка криптовалют уже больше ВВП России, недавно она превышала 2 трлн долларов. Это серьезный вызов официальным валютам, однако прежде необходимо наладить регулирование сферы цифровых активов на национальном и международном уровне.

И все же эксперты склоняются к тому, что доллар в ближайшие пять лет не утратит свою ведущую роль в качестве расчетного и резервного актива — даже если все страны объединятся против США. В конечном счете, новый доллар со всеми плюсами старого, но без серьезных минусов до сих пор никто не придумал.



