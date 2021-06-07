МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам к вечеру понедельника снижается, внимание трейдеров сосредоточено на двух важных факторах недели — заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) и инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции

По состоянию на 17.47 мск курс евро рос до 1,2188 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2165 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,2 с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 90,01 пункта.

Укрепление евро обусловлено ожиданиями некоторыми рыночными игроками подвижек регулятора в направлении от ультрамягких кредитно-денежных условий. Впрочем, по мнению аналитиков SEB, которое приводит газета Wall Street Journal, заседание ЕЦБ, запланированное на четверг, проходит слишком рано, чтобы европейский регулятор мог указать на ужесточение монетарной политики.

"Мы видим ясный риск того, что "голубиное" настроение ЕЦБ в четверг может свести на нет некоторый недавний рост в паре "евро-доллар", — приводит издание комментарий экспертов.

Вместе с этим аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в США по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.