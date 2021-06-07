МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером перешла в "зеленую" зону за счёт ослабления доллара к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции

По состоянию на 18.14 мск августовские фьючерсы на золото растут в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,2%, или на 3,85 доллара, до 1895,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,34%, до 27,992 доллара за унцию.

Утром стоимость золота опускалась, что было связано с ростом доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) как альтернативный инструмент "надёжных" инвестиций.

К вечеру курс доллара снижается, в частности, и к евро, и к иене. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Аналитики прогнозируют усиление роста потребительских цен в США до 4,7% по итогам мая с 4,2% месяцем ранее, при этом данные апреля были рекордом с 2008 года.

"Инфляция, скорее всего, продолжит расти и останется на высоких уровнях… Но поскольку ФРС вряд ли будет поднимать учётную ставку в обозримом будущем, реальные процентные ставки должны оставаться низкими, и это может дать благоприятные условия для высоких цен на золото", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитиков Commerzbank.