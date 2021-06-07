МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вечером демонстрирует небольшое снижение, теряя к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Трамп назвал биткоин мошенничеством

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.31 мск повышается на 8 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 88,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первые минуты утренних торгов российская валюта кратковременно уходила выше отметки в 73 рубля против доллара, однако затем в течение дня рубль сохранял стабильность, слабо меняясь в стоимости к двум составляющим бивалютной корзины.

Но в понедельник мировые цены на нефть корректируются после серьезного роста предыдущей недели, а к вечеру их снижение чуть усилилось. По состоянию на 18.20 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7%, до 71,36 доллара за баррель.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

Факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70-71 доллара за баррель марки Brent и ожидаемая в середине июня встреча президентов США и РФ.

"Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары "доллар-рубль" ниже 73 рублей стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний", — говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

По его словам, утренняя макростатистика из Китая в целом оказала нейтральное влияние на "развивающиеся" рынки. С одной стороны, данные экспорта и импорта Китая оказались чуть хуже ожиданий рынка, с другой стороны – темпы роста (в особенности импорта) сохраняются на повышенных уровнях. Капиталисты всех стран, объединяйтесь. Удастся ли обвалить доллар?

ПРОГНОЗ

Доллар приближается к важному уровню 72,5 рубля, пробой которого может вызвать массовую ликвидацию позиций в американской валюте, обращает внимание эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Эксперт тем не менее признает, что без существенного изменения внешней обстановки вряд ли рублю удастся развить более устойчивую тенденцию.

Дальнейшая динамика рубля будет вновь преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, динамикой цен на нефть и внешнеполитическим фактором.

"Целевой краткосрочный диапазон по рублю видим на уровне 72,5-74 рублей за доллар. При преобладании позитивных настроений на мировых рынках возможно смещение курса рубля к нижней границе указанного диапазона", — считает директор по инвестициям компании "Сбер Управление активами" Ренат Малин.

"На этой неделе основные факторы останутся неизменными: внешние факторы плюс дивидендные потоки. Поэтому допускаем, что рубль останется вблизи 73-73,5 рублей за доллар", — в свою очередь считает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.