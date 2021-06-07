МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на корпоративных историях, при этом индекс РТС в ходе торгов обновил максимум с апреля 2012 года, следует из данных Московской биржи. Рубль демонстрирует выраженное снижение на дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,39%, до 3822,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1652,99 пункта (уже поднимался до 1655,16 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года).

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск растет на 4,5 копейки, до 72,84 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 88,84 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35% — до 71,64 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лучше рынка торговались бумаги ТМК (+3,44%) на заявлении ее вице-президента Владимира Шматовича о том, что после покупки 86,5% акций ЧТПЗ компания не будет проводить SPO на Московской бирже в ближайшее время.

Цены акций АФК "Система" (+1,69%) и расписки ГК "Эталон" (+3,61%) выросли после сообщения о том, что "Система" увеличила свою долю владения в девелоперской компании на 4,2 процентного пункта — до 29,79%.

Акции "Камаз" дорожают четвертый день подряд. Однако активный рост стоимости начался 3 июня, когда в Набережные Челны прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ, где провел совещание о дальнейшем развитии ПАО "Камаз".

В понедельник рост котировок "Камаза" (+4,48%) был поддержан новостями о согласовании выплаты дивидендов за прошлый год в размере 54 копейки на акцию — всего 382 миллиона рублей. Такое решение было принято по итогам годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании. За 2019 и 2018 годы автопроизводитель дивидендов не выплачивал.

Обыкновенные акции Сбербанка лидировали по объему торгов среди всех торгующихся на Московской бирже акций, также отмечает Алексей Павлов из компании "Открытие брокер". "Обычка" Сбербанка прибавляет в цене пятый месяц подряд, с начала года акции выросли в стоимости на 16%, добавляет он. Рост сегодня происходил после публикации финансовых результатов по РСБУ по итогам мая, указывает аналитик.

К закрытию основных торгов обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,18%, а объем торгов превысил 12 миллиардов рублей. Минфин заявил о поддержке естественного перехода с доллара на рубль

Также в лидерах роста – акции компании "Энел Россия" (+3,03%), "Алросы" (+2,54%), ПИКа (+2,43%), "Северстали" (+2,33%), расписки HeadHunter (+1,72%) и акции ЛСР (+1,72%).

Напротив, в лидерах падения стоимости сегодня оказались акции "Полюса" (-2,98%), "Детского мира" (-1,61%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,53%), Polymetal (-1,52%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,48%), а также акции "Распадской" (-1,32%), расписки "Ленты" (-1,31%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,04%) и акции "Роснефти" (-0,98%).

Акции "Мостотреста" (-0,62%) оказались под небольшим давлением на рекомендации совета директоров акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

ПРОГНОЗЫ

"Шансы на покорение очередных максимумов по индексу Мосбиржи в ближайшие сессии сохраняются. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в пределах 3750-3850 пунктов", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

На рынке при этом сохраняется краткосрочная перекупленность, создающая угрозу коррекции при появлении негативных факторов, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Ориентир индекса Мосбиржи на следующий торговый день — 3770-3870 пунктов, заключает она.