МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в основном в плюсе, внимание трейдеров сосредоточено на будущем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также макростатистике, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся ростом на корпоративных новостях

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 7077,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 6543,56 пункта, немецкий DAX — сократился на 0,1%, до 15677,15 пункта.

Внимание рынков обращено к событиям недели: завтра станет известна окончательная оценка динамики экономики еврозоны в прошлом квартале. Аналитики полагают, что европейское статистическое агентство Евростат сохранит оценку снижения ВВП в январе-марте на уровне второй и первой оценки в 1,8% в годовом выражении. А в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ.

"Новая неделя началась в таком же духе, как и предыдущая: инвесторы ждут больших событий на неделе, которые, как мы надеемся, вызовут еще большую динамику", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp). Эксперт отмечает, что рост цен акций, вероятно, продолжится, поскольку причин для сильного снижения не так много.

Заметный рост показали автомобильный и туристический секторы, при этом энергетический демонстрирует снижение из-за удешевления нефти.