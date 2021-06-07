МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой ценовой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Европейские индексы в основном выросли в ожидании заседания ЕЦБ

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,98%, до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 0,23%, до 215,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,85%, до 89,9 доллара, "Газпрома" — на 0,29%, до 7,49 доллара, а "Газпром нефти" — остались на уровне прошлого закрытия в 28,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,53%, до 35,91 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,11%, до 36,06 доллара. Бумаги "Северстали" поднялись в цене на 2,31%, до 23 долларов.

Цена расписок ВТБ выросла на 0,29%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 1,26%, до 17,23 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,13%, до 71,76 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,73%, до 8,83 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,98%, до 15,1 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,29%, до 3,42 доллара.