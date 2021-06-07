2021-06-07T23:36:27+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210607/833876542.html
Основные американские индексы незначительно опустились
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Основные фондовые индексы США на закрытии биржи в понедельник незначительно снизились, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,36%, до... ПРАЙМ, 07.06.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США на закрытии биржи в понедельник незначительно снизились, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,36%, до 34630,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4226,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,49%, до 13881,72 пункта.
Внимание рынков на неделе будет обращено на статистику роста цен, которая ожидается в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция ускорилась вновь — на этот раз до 4,7% с 4,2%, которые были по итогам апреля, и без того рекордного с сентября 2008 года.