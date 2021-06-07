ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США на закрытии биржи в понедельник незначительно снизились, свидетельствуют данные торгов. США вернули часть выкупа, заплаченного Colonial Pipeline хакерам

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,36%, до 34630,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4226,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,49%, до 13881,72 пункта.

Внимание рынков на неделе будет обращено на статистику роста цен, которая ожидается в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция ускорилась вновь — на этот раз до 4,7% с 4,2%, которые были по итогам апреля, и без того рекордного с сентября 2008 года.