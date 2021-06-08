МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 39,6% 18,5% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,7 трлн йен 1,55 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель) 2,65 трлн йен 1,322 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2021) 11,7% -3,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (май) 23 20 (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 2,2% -1% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) -40,1 -27,8
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2021) -0,6% -0,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2021) -1,8% -1,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) 84  
15:30 USD США — Объем экспорта 200,03 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 274,48 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (апрель) -74,4 млрд долл -69 млрд долл
15:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (апрель) -1,14 млрд долл -0,7 млрд долл
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,36 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.05.2021) 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019 30 — див-д 2020
  RUB Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 27.05.2021) 0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019 0,6471407623 (ао, ап) — див-д 2020