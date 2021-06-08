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https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833878785.html
Российский рынок акций перешел к росту после негативного старта торгов
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Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после слабого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск... ПРАЙМ, 08.06.2021
российский рынок акций, индексы, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после слабого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника растет на 0,15% — до 3828,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1654,85 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 4 копейки — до 72,85 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 88,73 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,64% — до 71,03 доллара за баррель.
На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, РТС — на 0,12%.