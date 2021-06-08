МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после слабого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль слабо снижается к доллару и мало меняется к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника растет на 0,15% — до 3828,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1654,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 4 копейки — до 72,85 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 88,73 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,64% — до 71,03 доллара за баррель.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, РТС — на 0,12%.