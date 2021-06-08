МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций перешел к росту после негативного старта торгов

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,01%, до 7,49 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,16%, до 215,15 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,31%, до 89,62 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,79%, до 7,55 доллара, "Газпром нефти" — на 0,18%, до 28,35 долларов.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,14%, до 35,96 доллара, "Северстали" — на 0,78%, до 23,18 доллара, НЛМК — на 0,42%, до 36,21 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,52%, до 1,35 доллара, Сбербанка — росли на 0,45%, до 17,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,22%, до 71,6 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 1,25%, до 8,94 доллара, "Магнита" — на 0,51%, до 15,18 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,15%, до 3,42 доллара.