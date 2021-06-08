МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается во вторник в силу его возможной перегретости недалеко от исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.17 мск снижается на 0,32%, до 3809,99 пункта.

Долларовый индекс РТС растет при этом на 0,35%, до 1658,8 пункта, из-за заметного укрепления рубля. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 46 копеек, до 72,35 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 88,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет при этом 0,3%, опускаясь до 71,27 доллара за баррель. Рубль укрепляется к доллару и евро в ожидании решения по ключевой ставке

Вероятно, сказывается перегретость российского рынка, который показывал опережающие темпы роста в предыдущие дни, замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Перед заседаниями ЕЦБ и Банка России, а также важным отчетом по инфляции в США, выходящим в четверг, все больше трейдеров предпочитает закрыть хотя бы часть позиций в акциях, спрос на которые нестабилен по этой же причине, что может вызывать относительную слабость нашего рынка", — добавляет он.

Отечественный рынок тем не менее в первой половине дня пытался расти, но без поддержки внешнего фона эта задача оказалась трудно исполнимой, указывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, продолжилось укрепление рубля, что уже оказывает давление на индекс Мосбиржи. Ускорение инфляции до 6,02% в мае также предполагает более агрессивное повышение ставки ЦБ РФ, которое приведёт к росту доходности депозитов и снижению привлекательности фондового рынка в качестве альтернативы", — обращает внимание он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения капитализации сегодня — низколиквидные акции "Белуги", которые сейчас дешевеют на 7,3%, а ранее во вторник опускались в цене на 8,29%, до 3066 рублей, на сообщениях возможной цене в рамках вторичного размещения (SPO).

SPO ПАО "Белуга Групп", одного из ведущих производителей и импортеров алкоголя в России, может пройти по нижней границе первоначального ориентира цены 2800-3200 рублей за бумагу, сообщал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Цены акции ТМК (-1,5%) во вторник перешли к снижению после данных о падении EBITDA по МСФО в прошлом квартале на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 8,59 миллиарда рублей, что во многом произошло в связи с курсовыми разницами, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Также лидерах падения – обыкновенные акции ТГК-2 (-2,04%), ЛСР (-1,68%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,57%), акции "Северстали" (-1,47%), "Распадской" (-1,44%), а также акции "Детского мира" (-1,39%), "Газпром нефти" (-1,28%) и Polymetal (-1,26%).

В лидерах роста – обыкновенные акции "Лензолота" (+4,2%), акции ОАК (+4,01%), компании "Энел Россия" (+2,11%), "Алросы" (+1,86%), ВТБ (+1,79%), а также обыкновенные акции "Мечела" (+1,44%), акции "Русала" (+1,26%), префы "Транснефти" (+0,97%), расписки "Эталона" (+0,8%) и Mail.ru (+0,66%).

ПРОГНОЗЫ

"До завершения дня появления значимых драйверов не ожидается, в связи с чем сессия, скорее всего, завершится без значительных изменений. На мировых биржах тем временем ждут данных по инфляции и заседания ЕЦБ во второй половине недели", — считает Кожухова.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 3790 пунктов, у индекса РТС — 1637 пунктов, указывает Бабин.

Если ситуация на мировых рынках ухудшится, эти поддержки могут быть пробиты уже во вторник, полагает он.